BIST 7.529
DOLAR 29,03
EURO 31,74
ALTIN 1.899,27
HABER /  GÜNCEL

Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti

Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, caddede uygulama noktası oluşturarak araçları durdurup rutin arama ve kontrollerini gerçekleştirdi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bir vatandaşın olduğunu fark eden trafik polisi, hemen yardımına koştu. İsminin Ali Ezgi olduğu öğrenilen görme engelli adamı karşıya geçiren polis memuru, evine gitmek istediğini öğrendi. Yoldan geçen bir aracı durduran polis memuru, görme engelli adamı evine bırakmasını istedi. Sürücü Ali Ezgi’yi aracına alıp evine bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
49 ilde uyuşturucu tacirlerine Narko Güç Operasyonu: 378 kişi gözaltında
49 ilde uyuşturucu tacirlerine Narko Güç Operasyonu: 378 kişi gözaltında
Gazze ve Batı Şeria'da yapılan anket sonuçları İsrail'in kabusu oldu
Gazze ve Batı Şeria'da yapılan anket sonuçları İsrail'in kabusu oldu