BIST 7.529
DOLAR 29,03
EURO 31,74
ALTIN 1.899,27
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük!

Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük!

Ukrayna ordusunun, bu gece çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 "Şahed" tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Odessa bölgesine saldırıları sonucunda 3'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı, bir araç ve binada yangın çıktığı, çevredeki binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına "Şahed" İHA'larla ve S-300 uçaksavar güdümlü füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın, Mikolayiv ve Herson bölgeleri yönünde 6 güdümlü füze ateşlediği aktarılan açıklamada, Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait toplam 42 İHA'nın tespit edildiği, saldırıların ana yönünün Odessa bölgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda büyük çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere, toplam 41 İHA’nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.​​​​​​​​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti
Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti
Seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti