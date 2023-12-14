BIST 7.529
DOLAR 29,03
EURO 31,74
ALTIN 1.899,27
HABER /  GÜNCEL

Siverek’te temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti

Siverek’te temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti.

Abone ol

Siverek Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mehmet Ali Kahraman, Adnan Menderes Bulvarında temizlik yaptığı sırada, yerde 30 bin TL para buldu.
Polis merkezine gidip parayı teslim eden Kahraman, sahibinin bulunmasını istedi. Daha önce parasını kaybettiği için polise müracaat eden Osman Durmuş’a ulaşan polis ekipleri, Kahraman ve Durmuş’u bir araya getirdi. Temizlik işçisi yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti. Parayı teslim alan Durmuş, Kahraman’a teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya’da hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasına soruşturma
Amasya’da hastane yemeğinde ‘salyangoz’ çıktı iddiasına soruşturma
Bit pazarından aldığı montun cebinden çıkan not duygulandırdı
Bit pazarından aldığı montun cebinden çıkan not duygulandırdı
Japonya, İngiltere ve İtalya'dan ortak savaş uçağı projesi!
Japonya, İngiltere ve İtalya'dan ortak savaş uçağı projesi!
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük!
Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük!
Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti
Görme engelli yayanın yardımına polis yetişti
Seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti