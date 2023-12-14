BIST 7.604
DOLAR 29,04
EURO 31,74
ALTIN 1.902,40
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü

Elazığ’da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü

Elazığ’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Abone ol

Elazığ’da yağış aralıklarla kendini gösteriyor. Yağmurla birlikte Keban ilçesinde bulunan Keban Fırat Nehri kenarında habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi. Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.
Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Kastamonu'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenciler taburcu edildi
Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenciler taburcu edildi
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Boşanmaya düğüne gider gibi gitmişti, davaya eşi gelmediği için boşanamadı
Boşanmaya düğüne gider gibi gitmişti, davaya eşi gelmediği için boşanamadı
Yalova’da sahilde ayı görüntülendi
Yalova’da sahilde ayı görüntülendi
Sivrihisarlı 40 yıllık tecrübeli esnaf Gürgen ağacının ilmek ilmek işliyor
Sivrihisarlı 40 yıllık tecrübeli esnaf Gürgen ağacının ilmek ilmek işliyor
Temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti!
Temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti!
İsrail Başbakanlık Sözcüsü: Gazze'de ateşkes olmayacak
İsrail Başbakanlık Sözcüsü: Gazze'de ateşkes olmayacak
Aydın'da Kuşadası'nda sözlü şakalaşma kanla bitti
Aydın'da Kuşadası'nda sözlü şakalaşma kanla bitti
Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti!
Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti!
Siverek’te temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti
Siverek’te temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti