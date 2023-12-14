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Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı

Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre tavuk eti üretimi 204 bin 65 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

Bir önceki ay 191 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 6,6 oranında artarak 204 bin 65 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 1 milyar 833 milyon 559 bin adet oldu.

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