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Denizli'de kazada ölen kadının kimliği belli oldu

Denizli'de kazada ölen kadının kimliği belli oldu

Denizli’de dün meydana gelen kazada karşıya geçmek isterken hayatını kaybeden yayanın kimliği belli oldu. Kazadan ölen kadının 55 yaşındaki Ayşe Çelik olduğu tespit edildi.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Denizli - Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Yelpaze 20 SU 152 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Çelik’e (55) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yelpaze’nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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