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Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!

Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde bin 550 litre sahte şarap ve 21 adet doluma hazır boş şişe ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik koordineli çalışmalar sürüyor.

Yenice Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından K.S. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada bin 550 litre satıma hazır sahte şarap ile 21 adet doluma hazır boş şişe ele geçirildi. Ev sahibi K.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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