BIST 7.604
DOLAR 29,04
EURO 31,74
ALTIN 1.902,40
HABER /  GÜNCEL

Beyin kanaması geçiren esnaf, yaşam mücadelesini kaybetti

Beyin kanaması geçiren esnaf, yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde iş yerinde rahatsızlanan ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mehmet Uysal (40), yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde işyerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Mehmet Uysal’dan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk’te esnaflık yapan Mehmet Uysal, geçtiğimiz hafta iş yerinde rahatsızlandı. Uysal’ı yerde bulan dükkan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uysal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Uysal, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bir çocuk babası Mehmet Uysal’ın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Uysal’ın cenazesi, bugün Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Baklaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!
Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!
Mersin'de tarih eser kaçakçılığı operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de tarih eser kaçakçılığı operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı
Eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 8,2 arttı
Toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 8,2 arttı
YSK'dan yerel seçim için yeni karar
YSK'dan yerel seçim için yeni karar
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü şans eseri hayatta kaldı
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü şans eseri hayatta kaldı
Elazığ'da bir atölyede kütükler sanata dönüşüyor
Elazığ'da bir atölyede kütükler sanata dönüşüyor
Sivas’ta bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi görenlerin dikkatini çekti
Sivas’ta bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi görenlerin dikkatini çekti
Gaziantep'te halk otobüsünde Suriyeliye büyük şok: Cüzdanındaki 7 bin doları çalındı
Gaziantep'te halk otobüsünde Suriyeliye büyük şok: Cüzdanındaki 7 bin doları çalındı
Adana Yer Fıstığı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Adana Yer Fıstığı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı
Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı