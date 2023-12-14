Beyin kanaması geçiren esnaf, yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde iş yerinde rahatsızlanan ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mehmet Uysal (40), yaşam mücadelesini kaybetti.

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Geçtiğimiz günlerde işyerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Mehmet Uysal’dan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk’te esnaflık yapan Mehmet Uysal, geçtiğimiz hafta iş yerinde rahatsızlandı. Uysal’ı yerde bulan dükkan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uysal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Uysal, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bir çocuk babası Mehmet Uysal’ın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Uysal’ın cenazesi, bugün Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Baklaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.