Piyasalarda Fed rüzgarı gram altın tırmanışa geçti! 2024 yılı altın fiyatları için bomba tahmin

Fed'in faizi yılın son ayında sabit tutmasının ardından ons altın tırmanışa geçti. Bu da gram altını etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altının 2000 dolar seviyesine yerleşeceğini belirterek 2024 yılı tahminini açıkladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1897 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 750 liradan satılıyor.

Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 yükselişle günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.

"Düşüşler kalıcı değil"

Peki 2024 yılında altın fiyatlarını neler bekliyor? Uzman isim İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti:

Düşüşler kalıcı mı değil. Yine 2020 dolar direnç seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatı tarafındaki düşüşler kalıcı değil. Serbest piyasada tekrar 1950-1970 TL aralığını beklemeye devam ediyorum.



Altın gram fiyatı hedefi 2000 TL seviyesi. Gram TL 2000 lirada normalleşen ve bu seviyeyi dipte hedef alacak.Yukarı yönlü hareketlerde gram altın 2024 yılında 2500-2700 TL seviyesini hedef aldı.



