BIST 7.600
DOLAR 29,04
EURO 31,73
ALTIN 1.902,17
HABER /  GÜNCEL

Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı

Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı

Dünya’nın kekik ambarı Türkiye’nin üretimin yüzde 90 Denizli’den gerçekleştiğini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, kentin kekik ihracatının 55 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Abone ol

Dünya’nın kekik üretiminin yüzde 75’i Türkiye’den karşılanıyor. Denizli 200 bin dekarlık üretim alanıyla yurdun kekik üretiminin yüzde 90’ından fazlasını tek başına karşılıyor. Dünyanın kekik ihtiyacının Denizli’den karşılandığını belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Kekik ilimiz için önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin kekik üretiminin yüzde 90’ından fazlası Denizli’de gerçekleştiriliyor. Denizli, İzmir, Manisa gibi illerimizden önemli değerlerde kekik ihracatı yapılıyor. Ülkemizin yıllık kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesinde. Kekik üretiminde işin mutfağında Denizli’nin lider olduğunu görüyoruz” dedi.

Denizli Kekiği Doğanın Bir Armağanı

Kekiğin Denizli’ye doğanın bir armağanı olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kekiğin aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki üretiminde de önemli bir ürün olduğunu belirtti. Üretilen kekiğin katma değerli ihracata dönüştürülmesini çok önemsediklerini söyleyen Hüseyin Memişoğlu, “Tabii kekik aynı zamanda esansı yoğun olan ve tıbbi ürünlerde de kullanılabilen oldukça katma değerli bir ürün. Kekiğin kullanım alanı çok geniş. Dünyanın en ünlü et restoranlarında Denizli kekiğinin kullanıldığını biliyoruz. Bugün itibariyle Türkiye’den 135 farklı ülkeye kekik ihracatı yapılıyor. Dünyanın kekiğinin Denizli’den karşılandığını Avrupa’da, Afrika’da, Orta Doğu’da, Amerika’da ve hatta Uzak Doğu’da ilimizde üretilen kekikler hem sofralarda hem de farklı alanlarda yerini alıyor. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak kekik özelinde farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönemde kamuoyunu basınımız aracılığıyla bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar
75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu
75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak!
Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak!
İsrailli yetkili kıvırdı! Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu?
İsrailli yetkili kıvırdı! Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu?
Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi oldu
Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi oldu
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!
Sosyal medyada müstehcen yayın ve pornografik konuşmalar yapanlara gözaltı
Sosyal medyada müstehcen yayın ve pornografik konuşmalar yapanlara gözaltı
Beyin kanaması geçiren esnaf, yaşam mücadelesini kaybetti
Beyin kanaması geçiren esnaf, yaşam mücadelesini kaybetti
Demans dünyada 2050’ye kadar üç katına çıkacak!
Demans dünyada 2050’ye kadar üç katına çıkacak!
Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!
Aydın'da bir buçuk ton sahte şarap ele geçirildi!