Kış hamileleri için 7 altın öneri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, hamilelik döneminin kış aylarına denk gelen anne adaylarının bazı zorluklarla karşı karşıya kalabildiklerini alınacak basit önlemler ile bu süreci keyifli ve sorunsuz bir şekilde geçirmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

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Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, soğuk ve kasvetli kış mevsiminde hamileliğin yaz aylarına göre çok daha farklı, kimi zaman da zorlu geçebildiğini, kışın bulaşıcı enfeksiyonlardan kirli havanın olumsuz etkilerine, hatta depresyona kadar birçok sorun yaşanabileceğini kaydetti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, anne adaylarına bu dönemi daha rahat geçirebilmeleri için şu önerileri sıraladı:

1. Kirli havadan kaçının

Zararlı toksinler içeren kirli havanın boğaz ve akciğerlere ulaşması, anne ve bebekte toksik etki oluşturarak hastalıklara zemin hazırlar. Bu nedenle kirli havada dışarı çıkmamak, eğer mecbursanız da mutlaka maske ya da mendil kullanılmak faydalı olacaktır. Ayrıca hamileler, sigara içilen ortamlardan da kesinlikle uzak durulmalıdırlar.

2. Öpüşerek ve tokalaşarak selamlaşmayın

Grip ve nezle gibi bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonları soğuk kış aylarında artış gösterir. Bu tür hastalıklar en çok öpüşmek ve tokalaşmak gibi yakın temas yoluyla yayıldığından bu tarz hareketlerden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Söz konusu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu ise ellerin bol su ve sabun ile sık sık yıkanmasıdır.

3. Sıkı giyinin, ayaklarınızı sıcak tutun

Kış hamilelerinin sentetik giysilerin terleme ve bunun da mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini akıldan çıkartılmadan tek parça, kalın kıyafetler yerine, kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysileri tercih etmeleri gerekir. Ayrıca ayaklarını sıcak tutmalı, yağışlı ve kaygan zeminlere uygun ayakkabılar giyilmelidirler. Bunlar; topuksuz, duruşu destekleyen, düz ve lastik tabanlı ayakkabılar olmalıdır.

4. Cildinizi koruyun

Hamilelik boyunca hassaslaşan cildiniz normalden daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk ve kuru havalarda özellikle açıkta kalan yüz ve eller başta olmak üzere cilt, kuruyup çatlar. Bu çatlaklarda ise enfeksiyon gelişme riski ortaya çıkar. Çatlaklar genellikle kaçınılmaz olsa da nemlendirme ile daha az oluşması sağlanabilir. Bu nedenle hamilelik sırasında çatlakları önlemek, kaşıntıyı azaltmak ve kuru cildi yatıştırmak için cildinizi sık sık nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Nemi korumak için günlük bol su tüketirken, peeling, botoks, dolgu maddeleri veya lazer gibi uygulamalardan ise uzak durun.

5. Beslenmenize dikkat edin

Kışın, hava şartlarından dolayı daha sık kullanılan kapalı mekanlarda ve kalabalık ortamlarda hasta kişilerin yaydığı virüsler hastalıkların kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle hamilelerin özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, bu hastalıklara kalkan olduğu bilinen C vitamini deposu turunçgilleri ve taze yeşil sebzeleri sofralarından eksik etmemeleri önemlidir.

6. Omega 3 tüketin

Omega 3 yağ asitleri bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bunun için özellikle kış aylarında tezgahlarda bolca bulunan ve adeta Omega 3 deposu olan taze balıklardan faydalanmak akıllıca olacaktır. Ancak balığın pişirme tekniği olarak sağlıklı olan ızgara ve buğulamanın tercih edilmesi önerilir.

7. Spor yapmayı ihmal etmeyin

Soğuk ve yağışlı havalarda evde yapılabilecek basit egzersizler ihtiyacınız olan hareketliliği sağlar. Pilates programları veya yürüyüş bantları bu dönemde hamileler için uygun seçeneklerdir. Vücudu gereğinden fazla zorlamadan yapılacak günlük 30-45 dakikalık hareketler veya bant üzerinde yürüyüş, kas gücünü artırmaya yardım ederken esneklik de kazandırır. Ancak açık ve güneşli havalarda doğa ile iç içe olabileceğiniz yürüyüşlere çıkmak hem bedensel hem de psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardım ederken depresyondan korur.