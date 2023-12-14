BIST 7.600
DOLAR 29,04
EURO 31,73
ALTIN 1.902,17
HABER /  POLİTİKA

AK Partili vekilin Meclis bahçesinde ciğer ikramı AK Partili isimleri kızdırdı: Sadece bakmakla yetinen var

AK Partili vekilin Meclis bahçesinde ciğer ikramı AK Partili isimleri kızdırdı: Sadece bakmakla yetinen var

Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın, Meclis'tekilere ciğer ikramında bulunması tartışmalara yol açtı. AK Partili Şamil Tayyar Ataman'a tepki gösterirken, yazar Zafer Şahin de "Milletin zorda olduğu bir dönemde Meclis bahçesinde kebap pişirmek ne arkadaş?" dedi.

Abone ol

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere yöresel yemek ziyafeti verdi.

Ciğer kebabı, meftune, kadayıf ile meyan şerbeti ikramı yapıldı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının gölgesinde yapılan ikram tartışmalara yol açtı. AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, bu duruma tepki gösterdi.

"İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "İyi niyetle yola çıkılsa da istenmeyen sonuçlar doğmuşsa… İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse… Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.

Zafer Şahin: Sadece bakmakla yetinen var

Öte yandan AK Parti'ye yakın gazetecilerden Zafer Şahin, de tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bütçe görüşmeleri boyunca vekillerin temsil ettikleri illerin yöresel yemeklerini ikram etmesi bir Meclis geleneğidir. Ancak milletin zorda olduğu bir dönemde Meclis bahçesinde kebap pişirmek ne arkadaş? Alıp yiyebilen var, sadece bakmakla yetinen var. Bunu vekil düşünmezse kim düşünecek? Eminim bu tablodan rahatsız olan çok vekil vardır. Milletteki rahatsızlığa hiç girmeyelim…"

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi
Piyasalarda Fed rüzgarı gram altın tırmanışa geçti! 2024 yılı altın fiyatları için bomba tahmin
Piyasalarda Fed rüzgarı gram altın tırmanışa geçti! 2024 yılı altın fiyatları için bomba tahmin
Kış hamileleri için 7 altın öneri
Kış hamileleri için 7 altın öneri
Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı
Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı
Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu
Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar
75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu
75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak!
Beşiktaş, Avrupa'da 242. maçına çıkacak!
İsrailli yetkili kıvırdı! Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu?
İsrailli yetkili kıvırdı! Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu?
Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi oldu
Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi oldu