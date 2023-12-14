AK Partili vekilin Meclis bahçesinde ciğer ikramı AK Partili isimleri kızdırdı: Sadece bakmakla yetinen var

Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın, Meclis'tekilere ciğer ikramında bulunması tartışmalara yol açtı. AK Partili Şamil Tayyar Ataman'a tepki gösterirken, yazar Zafer Şahin de "Milletin zorda olduğu bir dönemde Meclis bahçesinde kebap pişirmek ne arkadaş?" dedi.

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere yöresel yemek ziyafeti verdi.

Ciğer kebabı, meftune, kadayıf ile meyan şerbeti ikramı yapıldı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının gölgesinde yapılan ikram tartışmalara yol açtı. AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, bu duruma tepki gösterdi.

"İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "İyi niyetle yola çıkılsa da istenmeyen sonuçlar doğmuşsa… İzleyenin ruhu incinmiş boğazı düğümlenmişse… Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.

Zafer Şahin: Sadece bakmakla yetinen var

Öte yandan AK Parti'ye yakın gazetecilerden Zafer Şahin, de tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bütçe görüşmeleri boyunca vekillerin temsil ettikleri illerin yöresel yemeklerini ikram etmesi bir Meclis geleneğidir. Ancak milletin zorda olduğu bir dönemde Meclis bahçesinde kebap pişirmek ne arkadaş? Alıp yiyebilen var, sadece bakmakla yetinen var. Bunu vekil düşünmezse kim düşünecek? Eminim bu tablodan rahatsız olan çok vekil vardır. Milletteki rahatsızlığa hiç girmeyelim…"