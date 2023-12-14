Tefecilik okullara kadar uzandı: 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ağrı'da tefecilik operasyonu düzenlendi. Özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senelere zorla el koyarak tahsil etmeye çalışan çete çökertildi. 12 milyon liralık vurgun yapan tüm çete üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da özel bir okulun sahibi olan M.K.E.tefecilerden 700 bin TL değerince borç para aldı. Bunun karşılığında ise tefecilere toplam değeri 1 milyon 386 bin TL olan 77 bin TL değerinde 18 senet verdi.

M.K.E. ardından tefecilere farklı dönemlerde aldığı başka borçlara karşılık olarak da 1 milyon 500 bin TL değerinde 40 senet daha vererek teminat olarak araç devri gerçekleştirdi.

M.K.E. borçlarını ödese de tefecilik çetesi peşini bırakmadı. Çete üyeleri M.K.E.'ye ait okula da giderek burada velilere ait senetlere el koydu. Velileri arayarak senetleri tahsil etmeye çalışan çete üyeleri böylelikle M.K.'E.yi 12 milyon zarara uğrattı.

M.K.E.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda baskı ve tehdit ile çok sayıda senet, araç, taşınmaz devri gerçekleştirdikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 223 kullanıma hazır halde bulunan senet yaprağı, 10 bin 368 bin 100 lira bedelli 64 farklı kişilere ait senet, 2 adet toplam 950 bin lira bedelli farklı kişilere ait çek, müştekilere ait araç rehin sözleşmeleri ve vekâletnameler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.