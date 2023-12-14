Kuryenin öldüğü kazayla ilgili flaş açıklama! Bakan Yılmaz Tunç: Somalili sanık Türkiye'ye gelecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı ve bir kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek." dedi.

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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Motokurye Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek." dedi.

Avukatın sosyal medyadaki paylaşımı

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi için açıklama yapan Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Halil Umut Meler açıklaması

Bakan Tunç, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. cezalarda caydırıcılık sağlanacak. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. Ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz."