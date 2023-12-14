Fatin Erbakan, Erdoğan'dan Konya'yı istedi iddiası! Erdoğan bakın ne cevap vermiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yerel seçimde işbirliğini görüştü. Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün kalesi Konya'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği, Erdoğan da bunu reddettiği iddia edildi. Bir başka kulis haberine göre ise Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek karşılığında Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyesinin verilmesini talep etti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmenin ardından kulislerde iddialar havada uçuşuyor. Dün, Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını destekleme karşılığında, Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyelerinden birini istediği iddiası konuşulmuştu.

İstanbul ve Ankara'ya karşı Konya'yı verin

Cumhuriyet’te bugün yer alan habere göre; Fatih Erbakan'ın, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği” ileri sürüldü. “Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığını" belirten Fatih Erbakan'ın, “AK Parti’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edildi..

Erdoğan Konya isteğini kabul etmedi

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre ise Cumhubaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ın bu teklifini kabul etmedi. Necmettin Erbakan, siyaset hayatına Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başlamıştı.