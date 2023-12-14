BIST 7.600
DOLAR 29,04
EURO 31,73
ALTIN 1.902,17
HABER /  SEÇİM

Fatin Erbakan, Erdoğan'dan Konya'yı istedi iddiası! Erdoğan bakın ne cevap vermiş

Fatin Erbakan, Erdoğan'dan Konya'yı istedi iddiası! Erdoğan bakın ne cevap vermiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yerel seçimde işbirliğini görüştü. Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün kalesi Konya'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği, Erdoğan da bunu reddettiği iddia edildi. Bir başka kulis haberine göre ise Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek karşılığında Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyesinin verilmesini talep etti.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmenin ardından kulislerde iddialar havada uçuşuyor. Dün, Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını destekleme karşılığında, Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyelerinden birini istediği iddiası konuşulmuştu. 

İstanbul ve Ankara'ya karşı Konya'yı verin

Cumhuriyet’te bugün yer alan habere göre; Fatih Erbakan'ın, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği” ileri sürüldü. “Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığını" belirten Fatih Erbakan'ın, “AK Parti’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edildi..

Erdoğan Konya isteğini kabul etmedi

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre ise Cumhubaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ın bu teklifini kabul etmedi. Necmettin Erbakan, siyaset hayatına Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başlamıştı.

Bir büyükşehiri bize verirseniz...

NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre ise Erbakan, yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için 'bir şartla' destek verebileceklerini belirtti. Kulislere düşen bilgilere göre Erbakan'ın AK Parti'den oy potansiyellerinin yüksek olduğu Bursa ve Malatya gibi illere işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'a nasıl bir cevap verdiği merak ediliyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da annesini iple boğarak öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi
Bursa'da annesini iple boğarak öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi
Faruk Koca, koridorda "buradan çıkamayacaklar" diye bağırdı! Saha Komiseri'nin raporu ortaya çıktı
Faruk Koca, koridorda "buradan çıkamayacaklar" diye bağırdı! Saha Komiseri'nin raporu ortaya çıktı
Tefecilik okullara kadar uzandı: 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Tefecilik okullara kadar uzandı: 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
AK Partili vekilin Meclis bahçesinde ciğer ikramı AK Partili isimleri kızdırdı: Sadece bakmakla yetinen var
AK Partili vekilin Meclis bahçesinde ciğer ikramı AK Partili isimleri kızdırdı: Sadece bakmakla yetinen var
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi
Piyasalarda Fed rüzgarı gram altın tırmanışa geçti! 2024 yılı altın fiyatları için bomba tahmin
Piyasalarda Fed rüzgarı gram altın tırmanışa geçti! 2024 yılı altın fiyatları için bomba tahmin
Kış hamileleri için 7 altın öneri
Kış hamileleri için 7 altın öneri
Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı
Denizli dünyanın kekik ambarı oldu, kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesine çıktı
Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu
Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
İş yerini kurşunlandı, içerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
TSK'da 'Teğmen Cuntası' iddiası olay! 'Namaz kılanları fişliyorlar, darp ediyorlar...'
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar
Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar