Fatin Erbakan, Erdoğan'dan Konya'yı istedi iddiası! Erdoğan bakın ne cevap vermiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yerel seçimde işbirliğini görüştü. Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün kalesi Konya'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği, Erdoğan da bunu reddettiği iddia edildi. Bir başka kulis haberine göre ise Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek karşılığında Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyesinin verilmesini talep etti.Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmenin ardından kulislerde iddialar havada uçuşuyor. Dün, Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını destekleme karşılığında, Malatya ya da Bursa Büyükşehir belediyelerinden birini istediği iddiası konuşulmuştu.
İstanbul ve Ankara'ya karşı Konya'yı verin
Cumhuriyet’te bugün yer alan habere göre; Fatih Erbakan'ın, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği” ileri sürüldü. “Konya’nın, Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’la anıldığı ve YRP için önem taşıdığını" belirten Fatih Erbakan'ın, “AK Parti’yi desteklemenin karşılığında Konya’nın YRP’ye bırakılmasını talep ettiği” iddia edildi..
Erdoğan Konya isteğini kabul etmedi
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre ise Cumhubaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ın bu teklifini kabul etmedi. Necmettin Erbakan, siyaset hayatına Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başlamıştı.
Bir büyükşehiri bize verirseniz...
NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre ise Erbakan, yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için 'bir şartla' destek verebileceklerini belirtti. Kulislere düşen bilgilere göre Erbakan'ın AK Parti'den oy potansiyellerinin yüksek olduğu Bursa ve Malatya gibi illere işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'a nasıl bir cevap verdiği merak ediliyor.