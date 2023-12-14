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Binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti

Binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün sabah saatlerinde genç bir bayan oturduğu binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

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Olay ilçenin Söğütlü mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes caddesindeki bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Şahin (28) isimli bir bayan sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İntihar eden Merve Şahin'in bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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