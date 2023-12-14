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Batman’da çöpçü balığının korunması için çaylarda ağ temizliği yapıldı

Batman’da çöpçü balığının korunması için çaylarda ağ temizliği yapıldı

Batman'ın Sason ve Kozluk çaylarında nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' için çaylarda hayalet ağ temizliği yapıldı.

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Endemik bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Batman Bantlı Çöpçü Balığının korunması amacıyla Batman Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından başlatılan hayalet ağ temizlik çalışmaları tamamlandı. Sason Han Çayı ve Kozluk Çayında terk edilmiş ağların temizlenmesi çalışmalarında Kozluk Pisyar Köprüsü mevkinde yapılan temizlik çalışmasına katılan Batman Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Sason Han Çayı ve Kozluk Çaylarının terk edilmiş av araçlarından temizlendiğini söyledi. Şanverdi, yapılan çalışmalarda Sason ve Kozluk Çaylarının yaklaşık 60 kilogram terk edilmiş av araçlarından temizlendiğini ve Batman Bantlı Çöpçü Balığının hayatının devam etmesi amacıyla bu tür temizlik çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

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