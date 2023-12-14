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Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı

Muş'un Varto ilçesinin Alagöz Mahallesi’nde yaşayan ve yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş tedavi altına alındı.

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Alagöz Mahallesi’nde açık alanda yürürken çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş, yere kapaklandı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı. Köpekler tarafından ısırılan kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi. Kuduz tanısı konulmayan kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, “Teyzenin her 2 bacağında ve ellerinde geniş doku defektleri var. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurmuş. Hemen yakınlarıyla beraber kendisine orada ilk müdahale yapılmış. Bu son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Özellikle acil servislere gelen hastaların sayısı arttı. Çocuk hastalar başta olmak üzere yaşlı hastalar sık sık bu başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerin kuduz tanısı yok ama biz tabii her ihtimale karşı o saldıran köpeklerin kuduz tanısı olmamasına rağmen yine aşılarını yaptırıyoruz. Biz en kötü ihtimali düşünerek davranmak zorundayız” dedi.

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