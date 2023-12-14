BIST 7.608
DOLAR 29,04
EURO 31,73
ALTIN 1.898,81
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ’da 250 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’da 250 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince 250 litre sahte alkol ve sahte alkol yapma malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde Y.A.Ç isimli şahsın evinde yapılan aramada, 386 adet şişelenmiş bira, 6 şişe 70’lik rakı şişesinde rakı, 3 adet toplamda 75 litre bidon içerisinde bira olmak üzere toplam 250 litre bira, 1 adet şişe temizleme aparatı, 1 adet karıştırma aparatı, 1 adet bira yapım kılavuzu, 6 kilogram malt özü, 1 adet kapak takma aparatı, 1 adet dezenfekte aleti, 2 adet hava kilidi, 3 kutu durulamalı temizleyici, 300 adet bira kapağı, 1 adet seri numarası olmayan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tır dorsesindeki kutudan mülteci çıktı
Tır dorsesindeki kutudan mülteci çıktı
Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü
Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü
Savcı Mehmet Şenay Baygın hayatını kaybetti! FETÖ soruşturmalarında önemli dosyalara bakmıştı
Savcı Mehmet Şenay Baygın hayatını kaybetti! FETÖ soruşturmalarında önemli dosyalara bakmıştı
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önündeki yangına ilişkin rapor talep edildi
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önündeki yangına ilişkin rapor talep edildi
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi