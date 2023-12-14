Tekirdağ’da 250 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince 250 litre sahte alkol ve sahte alkol yapma malzemeleri ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde Y.A.Ç isimli şahsın evinde yapılan aramada, 386 adet şişelenmiş bira, 6 şişe 70’lik rakı şişesinde rakı, 3 adet toplamda 75 litre bidon içerisinde bira olmak üzere toplam 250 litre bira, 1 adet şişe temizleme aparatı, 1 adet karıştırma aparatı, 1 adet bira yapım kılavuzu, 6 kilogram malt özü, 1 adet kapak takma aparatı, 1 adet dezenfekte aleti, 2 adet hava kilidi, 3 kutu durulamalı temizleyici, 300 adet bira kapağı, 1 adet seri numarası olmayan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili işlem başlatıldı.