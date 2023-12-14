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Son dakika! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kürsüde konuşurken bayılıp düşen ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu.

Bakan Koca, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Hasan Bitmez Kimdir?

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

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