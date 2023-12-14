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O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'

O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kentler yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Malatya’da, firmalar 150 bin TL maaş ile çalışacak işçiyi bulamakta güçlük yaşıyor.

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Malatya’da yaşanan depremlerden sonra kent yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Ancak inşaat firmaları sıva, kaynak ve boya gibi işler için 70 bin TL maaşla usta bulmakta zorlanıyor. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı ve Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, inşaat sektöründeki kalifiye eleman eksikliğinin giderek arttığını belirtti. Bülbüloğlu, bu durum devam ederse yeni yılda 100 ila 150 bin TL arası maaşla bile usta bulamayacaklarını söyledi.

Depremlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen 60-70 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamadıklarını belirten Bülbüloğlu, Deprem bölgesi olan Malatya’da kentin imarı ve inşası için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bülbüloğlu, depremlerde en fazla etkilenen 4 ilden biri olan Malatya’da ciddi bir anlamda barınma ve işyeri sorunu yaşandığını söyledi. Bülbüloğlu, diğer taraftan da yıkımlarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından rezerv alanlarındaki kalıcı konutlar için çalışmalara başlanıldığını aktardı. Bununla birlikte vatandaşların kendi arsa ve bahçelerine müstakil yapılar inşa ederek barınma problemini çözmeye çalıştığını belirten Bülbüloğlu, “Bu çalışmalar devam ederken, inşaatlarda çalışacak usta noktasında ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Sıva, duvar, boyacı ustalığı gibi mesleklerde 60-70 bin TL maaşla çalıştırılacak usta bulma noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda usta maaşlarının 100-150 bin TL’ye ulaşabilmesinde endişe ettiklerini belirten Bülbüloğlu, inşaatta sezonun sonuna gelindiğini ve yeni sezonda yerinde dönüşümler, orta hasarlı binaların tadilatları, TOKİ konutlarda ki yeni etap çalışmaları da üst üste gelince usta maaşlarının 100 -150 bin TL ulaşarak ciddi bir sıkıntının yaşanacağının altını çizdi. Bülbüloğlu, “Bu noktada yetkili isimlerin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. El emeği ile çalışan ustalarımızı her zaman savunuyoruz ama vatandaşlarımız da yazık. Yeni sezon için önlem alınmalı aksi taktirde özellikle yerinde dönüşüm konusunda ciddi sıkıntıya neden olabilecektir” ifadelerini kullandı.

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