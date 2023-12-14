İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor

İYİ Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un görevden alınacağı ileri sürüldü. Üçok, CHP’yle işbirliğini savunan isimler arasında yer alıyordu.

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Mayıs seçimlerinin ardından görevden almalar, istifalar ve parti içi krizle gündemden düşmeyen İYİ Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un da görevden alınacağı iddia edildi.

serbestiyet.com'dan Hilal Köylü'ye konuşan Üçok, "Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı" ifadelerini kullandı.

Üçok ayrıca, "İYİ Parti’de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkanın takdiridir her şey" ifadelerine yer verdi.

Üçok, açıklamasında CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine yönelik yaptığı haritalı sunuma değindi.

Ahmet Zeki Üçok, şunları ifade etti:

"Partinin CHP’yle işbirliği yapması durumunda nasıl kazanacağına ilişkin haritalı sunumumu daha önce genel başkanımız Meral Akşener’e yaptım. Kendisi de bana bu sunumu GİK’te yapmamı söylemişti. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmamı ve haritalı sunumdan vazgeçmemi istedi."

"CHP’yle işbirliğini savunuyorum ama GİK’te işbirliğinin reddine karar verildi" diyen Üçok, "Bu karara da saygı duyuyorum. Ben bu haritalı çalışmaları üç gündür yapmıyorum. Çevremdeki arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Bu, böyle olmaz. Böyle olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifi görüşülmüştü. Toplantıda yapılan oylamada CHP'nin teklifi, 14’e karşı 35 oyla reddedilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirmişti. CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifinin reddedilmesinin ardından İYİ Parti'de istifa dalgası başladı.

İYİ Parti'de istifalar

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı. İlk olarak İYİ Parti'nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti. Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti'den istifa edenler arasında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer almıştı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran isimlerden olmuştu.

Son olarak İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den gelen iş birliği teklifini reddeden, İYİ Parti'nin her yerde aday çıkarma kararına itiraz ederek CHP ile işbirliğini savunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.

Ardından, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın yerine seçilecek isim için yapılan seçimde, 8 üyeden 7'si yeniden İbrahim Özkan'ın seçmişti. İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını savunarak kararı alan yedi üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.