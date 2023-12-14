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Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar

Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar

Tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski genel başkanı Türkan Saylan için 88. doğum gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi anma konseri düzenledi.

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Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konsere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Anma konserinde ünlü şef Tolga Taviş’de Türkan Saylan anısına bestelediği “At Kız” eserini ilk defa Büyükşehir Belediyesi orkestrası ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu. Eserini tüm kardelenlere ve güzel Muğla’ya armağan eden Tolga Taviş hayatta insanların kahramanlara ihtiyaç duyduğunu, kahramanlar aracılığı ile insanların fikirler ve erdemlere sarıldığını söyledi.

Türkan Saylan anma konserinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün meslektaşı olmaktan gurur duyduğu Türkan Saylan’ı 88.doğum gününde saygı ve özlemle andıklarını söyledi ve onun ismini taşıyan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni Muğla’ya kazandırmanın da mutluluğunu yaşadığını belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemizin her noktasında karın içinde açan çiçekler kardelenler yetiştiren ve onları Atatürk ilkeleri ile donatarak toplumda kadınların gücünü hissettiren çok değerli doktor, eğitimci hocamız Türkan Saylan bugün 88 yaşında. Onun yetiştirdiği bu cesur kardelenler birer Türkan Saylan olarak ülkemiz için görev yapıyorlar. Kendisi ile tanışma, konuşma fırsatı bulduğum bu güzel insanın ismini yaşatan bir Çağdaş Yaşam Merkezi yapıp burayı farklı özellikleri ile hemşehrilerimle paylaşabilmenin de büyük mutluluğunu yaşıyorum. Türkan Saylan hocamızın 88.yaşını kutluyor, onu bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

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