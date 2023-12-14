BIST 7.638
DOLAR 29,01
EURO 31,76
ALTIN 1.898,05
HABER /  GÜNCEL

Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, geçen 12 Aralık günü akşamüstü saatlerinde Yeniköy Camii yakınına park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet çalındı. Motosikletin üzerinde bölgeden uzaklaşan iki kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletin sahibinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı müracaatın ardından ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin İrfan E. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İrfan E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir
Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı
Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!
Yolsuzluk iddiaları sonrası Japonya'da kabine değişti!
Yolsuzluk iddiaları sonrası Japonya'da kabine değişti!
Park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu!
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Kırklareli'nde yakalandı!
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Kırklareli'nde yakalandı!
Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu!
Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu!
O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'
O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'