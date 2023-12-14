Hasan Bitmez vefat etti, Saadet Partisi'nin Meclis Grubu düştü! Gelecek Partisi ile ortak olmuşlardı...

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüyle birlikte Saadet Grubu'nun Milletvekili sayısı grup yeter sayısının altında düştü. Saadet ve Gelecek partileri 10'ar milletvekili ile TBMM'de ortak grup kurmuştu.

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TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Bu kayıpla beraber Saadet Grubu'nun Milletvekili sayısı 19'a düşmüş oldu. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.

Grup makam odası geri alınacak

Meclis'te grup kurabilmek için 20 Milletvekili şartı bulunuyor. Grubu olan parti, Ayrıca her salı ya da çarşamba günü meclis grubunu toplama şansı bulunuyor. Grup kurulması halinde grup kuran partiye Meclis'te bir makam odası tahsis ediliyor. Bu durumda Saadet Grubu'na tahsis edilen grup makam odası geri alınacak.

Meclis Başkanvekilliği de gidecek

Yine kanun tasarılarının ilk görüşüldüğü yer olan meclis komisyonlarında (üye sayılarının yüzde oranına göre bu kurullara üye gönderiyorlar) grubu olan partiye birer milletvekili tahsis edilecek. Grubu olan parti Meclis Başkanvekilliği koltuğuna kavuşuyor.

Gündem dışı konuşma hakkı gitti

Meclis içtüzüğüne göre grup kuran siyasi partiler Danışma Kurulunda temsil edilebilmektedir. Yine İçtüzüğe göre, "Gündem dışı konuşma" yapılabilmektedir. Hükümetin gündem dışına ilişkin söz almasından sonra grubu olan partiler konuşma hakkına sahip olabilmektedir.

Yine Meclis içtüzüğüne göre Meclis Genel Kurulunda kanun tasarıları görüşülürken sırasıyla önce esas komisyona sonra hükümete sonra da siyasi parti gruplarına söz hakkı verilmektedir.