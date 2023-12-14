Bunu yapmayanlara para cezası var! Doğal gaz sayaçlarında son 17 gün

Yeni doğal gaz yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek olan yasada vatandaşlar için yeni cezai yaptırımlar getirilecek. İşte detaylar...

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Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de ilan edildi.

Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının hangi kontrol türlerine, kimlerce, nerede ve ne şekilde tabi olacağını, usulsüzlük halinde uygulanacak idari yaptırımları düzenledi.

Buna göre, elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi olmak üzere çeşitli kontrollerden geçirilecek.

Sayaç muayeneleri, kullanıcının seçtiği veya anlaştığı servislerde, Bakanlığın il müdürlükleri eliyle gerçekleştirilecek. Servis kullanımı için Bakanlığa herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Muayene sırasında, sayacın tip onayı bulunmadığı veya tip onayını bozacak değişiklik yapıldığı anlaşılırsa, muayene işlemi sonlandırılacak ve bu durum ilgili sayacın muayene raporuna işlenerek gerekli adımlar atılacak.

Muayene edilecek sayacın bulunduğu yerden çıkarılıp servise götürülmesi kullanıcının görevi olacak.

Sayaçların muayene başvurusu, kullanıcısı veya kullanıcı adına yetki verilen servis aracılığıyla il müdürlüğüne yapılacak.

İlk, periyodik veya stok muayenelerinde uygun görülen sayaçlar mühürlenecek.

Para cezası var

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

Öte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.