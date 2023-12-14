Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği

Doğuştan ayrık omurga hastalığı olan 7 yaşındaki Selim Yoldaş’ın yürüyebilmesi için gerekli olan medikal malzemeler Esenyurt Belediyesi tarafından karşılandı. Aletler sayesinde artık dik durabilen küçük çocuğun fizik tedavi süreci de kolaylaşacak.

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Esenyurt Belediyesi, spina bifida paraplej (ayrık omurga) hastası olan 7 yaşındaki Selim Yoldaş’a umut oldu. Yürüme engeli olan küçük çocuğun dik durabilmesi için gerekli olan ayak bileği ortezi ve uzun yürüme ortezinin masrafları belediye tarafından karşılandı. Takılan aletler sayesinde dik durabilen Yoldaş’ın fizik tedavi süreci de artık daha kolay ilerleyecek. Küçük çocuğun ailesi aldıkları bu hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederken, belediye yetkilileri malzeme desteğinin devam edeceğini bildirdi.



“Hayatı daha da kolaylaşacak”



Medikal malzemeye ihtiyaç duyan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten belediye yetkilileri, “Selim’in ailesi, bize doktordan aldığı reçete ile başvuru yaptı. Daha sonra Selim’e umut olmak ve hayatını kolaylaştırmak için ölçüleri alınarak temin edilen aletler kendisine teslim edildi. Bu aletler sayesinde Selim dik durabilecek ve hayatı daha da kolaylaşacak. Aynı zamanda Selim’in ayaklarında oluşabilecek çarpıklaşmanın da önüne geçilirken, fizik tedavi süreci de daha kolay hale gelecek. Esenyurt Belediyesi olarak çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.