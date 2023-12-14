BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri yeni rekor kırdı!

Merkez Bankası rezervleri yeni rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar yükselişle 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de sedefçiliği tek başına ayakta tutan usta
Mardin'de sedefçiliği tek başına ayakta tutan usta
Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği
Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği
Bunu yapmayanlara para cezası var! Doğal gaz sayaçlarında son 17 gün
Bunu yapmayanlara para cezası var! Doğal gaz sayaçlarında son 17 gün
Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor!
Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor!
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir
Hasan Bitmez vefat etti, Saadet Partisi'nin Meclis Grubu düştü! Gelecek Partisi ile ortak olmuşlardı...
Hasan Bitmez vefat etti, Saadet Partisi'nin Meclis Grubu düştü! Gelecek Partisi ile ortak olmuşlardı...
Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak
Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu