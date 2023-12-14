Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Aziz Tuncay (49) idaresindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile Enes S. yönetimindeki 34 ECP 360 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Durukaynak köyü (Pişnik) yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Aziz Tuncay, Enes S. ve araçlarda bulunan Hüseyin Tuncay ile Mehmet Ali Kızgın yaralandı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Tuncay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aziz Tuncay’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.