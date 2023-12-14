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Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın

Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Akdeniz bölgesindeki illerimiz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye için yağış tarihini verdi. Yağışların akşam saatlerine doğru etkisini göstermesi bekleniyor. Hazırlıklar başlasın.

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Pazartesi gününden bu yana ülke genelinde sakin seyreden havalar, perşembe gününden sonra yerini yeniden fırtınalı ve yağmurlu bir havaya bırakacak. 

Uzun zamandan bu yana hasret olduğumuz güneş, perşembe günü etkisini gösterdi. Ancak cuma gününden itibaren yeniden uzun bir süre güneşi göremeyeceğiz gibi duruyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz bölgesindeki illerimiz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye için yağmurların etkili olacağı tarihi verdi. 

Şen yağışları akşam beklediği ifade etti. Bu nedenle cuma akşamı için hazırlıklar başlasın. Şen şöyle devam etti: 

"Akşam Ege ve Akdeniz bölgesinide kapsar. Yarın sıcaklıklar 3-4 derece azalacak" 


 

 

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