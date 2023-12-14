BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı

İstanbul'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı

İSTANBUL'da, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret ettiği" öne sürülen O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan O.A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Anaokulu öğretmeni genç kadın 7. kattan atlayarak intihar etti! Ağrı'dan tayinle gelmiş!
Foto Galeri Anaokulu öğretmeni genç kadın 7. kattan atlayarak intihar etti! Ağrı'dan tayinle gelmiş! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor!
Bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
Karşıyaka’da hedef devreye 3 puanla girmek
Karşıyaka’da hedef devreye 3 puanla girmek
Merkez Bankası rezervleri yeni rekor kırdı!
Merkez Bankası rezervleri yeni rekor kırdı!
Mardin'de sedefçiliği tek başına ayakta tutan usta
Mardin'de sedefçiliği tek başına ayakta tutan usta
Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği
Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği
Bunu yapmayanlara para cezası var! Doğal gaz sayaçlarında son 17 gün
Bunu yapmayanlara para cezası var! Doğal gaz sayaçlarında son 17 gün
Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor!
Almanya Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini destekliyor!
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir
Hasan Bitmez vefat etti, Saadet Partisi'nin Meclis Grubu düştü! Gelecek Partisi ile ortak olmuşlardı...
Hasan Bitmez vefat etti, Saadet Partisi'nin Meclis Grubu düştü! Gelecek Partisi ile ortak olmuşlardı...
Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak
Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi