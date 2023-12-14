Anaokulu öğretmeni genç kadın 7. kattan atlayarak intihar etti! Ağrı'dan tayinle gelmiş!
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bugün sabah saatlerinde 28 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Zengin, oturduğu binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.
Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Zengin (28) isimli bir bayan sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Merve Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Merve Zengin'in cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
İntihar eden Merve Zengin'in bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.