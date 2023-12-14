Anaokulu öğretmeni genç kadın 7. kattan atlayarak intihar etti! Ağrı'dan tayinle gelmiş!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Zengin (28) isimli bir bayan sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı.