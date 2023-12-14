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Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi

İZMİR'de geçtiğimiz aylarda bir cuma namazı çıkışında dilenerek yüklü miktarda topladığı para ile yakalanan dilenci, 51'inci kez zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, parayı 3 saatte topladığını söyledi.

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Daha önce hakkında 50 kez işlem yapıldığı öğrenilen M.M., dilenirken zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, sabah 09.00'da dilenmeye başladığını, paraları da 3 saatte topladığını söyledi.

Söz verdi

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan M.M., sabah 09.00'da işe koyulduğunu, insanlardan dilenerek para topladığını, bir daha yapmayacağını söyleyerek söz verdi. Üzerindeki bin 700 liraya zabıta ekipleri tarafından el konulan M.M.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idari işlem uygulandı.

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