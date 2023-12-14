Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı'nda devam eden çok yönlü restorasyon çalışmaları sırasında, "Çukur Saray" olarak adlandırılan bölümün duvarlarında 5 kat boya ve sıva katmanının altında duvar resimleri bulundu.

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Yıldız Sarayı, restorasyon sürecine girdiği 5 yılın ardından ilk defa kapılarını basın mensuplarına açtı.

Restorasyon çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde Yıldız Sarayı içerisinde bulunan pek çok yapının restorasyonun tamamlandığını söyledi.

Yasin Yıldız, saray içinde bulunan Çukur Saray'da ise restorasyon çalışmalarının 11 aydır devam ettiğini aktardı.

Bu çalışmalarda çok önemli sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Yıldız, Çukur Saray'ın 90 odalı ve büyük bir saray yapısı olduğunu aktardı. Bu odaların duvarlarının daha önceden tamamının boya sıvalarla kaplı olduğunu aktaran Yıldız, çalışmalar neticesinde bu sıvaların altından çok ciddi tezyinatlar çıktığını kaydetti.

"Tarihi mirasın korunması yönünde çok önemli bulgulara ulaştık"

Yıldız, "Gerek duvar üzerine, sıva üzerine işlenmiş kalem işleri, gerek tuvale işlenmiş doğa resimleri gibi pek çok özgün yapı ve ahşaplardaki yağlı boyaların altından çıkan desenlerle burada tarihi mirasın korunması yönünde çok önemli bulgulara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Üniversite binası olarak kullanıldığı dönemde Çukur Saray'a çeşitli müdahaleler yapıldığını ifade eden Yıldız, şu ana kadar bu müdahalelerin toparlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yıldız, elde edilen verilerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Çukur Saray'ın duvarlarına Beykoz Kasrı ile Beylerbeyi Sarayı'nın tablo gibi işlendiğini gördüklerini söyledi.

Bunların hepsinin bu tip 19. Yüzyıl yapılarında ilk defa karşılarına çıkan şeyler olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu yönüyle burada yaptığımız çalışmanın mesleğimiz açısından çok önemli bulguları içerdiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"Yıldız Sarayı birkaç yıl içerisinde toplumla buluşacak"

Çukur Sarayı da içinde barındıran Yıldız Sarayının 600 dönümlük çok büyük bir külliye olduğunu belirten Yasin Yıldız, bunun önemli kısmının Yıldız Parkı olarak toplumun hizmetinde olduğunu belirtti.

Sultan Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki izinin, yapılarda, bahçelerde, mekanlarda hatta peyzaj üzerinde çok net hissedilebildiğini vurgulayan Yıldız, saraydaki tefriş çalışmalarının bitmesinin ardından önemli bir kısmının ziyarete açılmasının mümkün olacağını dile getirdi.

Yasin Yıldız, külliye içindeki Mızıka-i Hümayun, tiyatro ve Müsahip Ağalar yapılarının bulunduğu gruptaki çalışmaların da gelecek yılın sonuna kadar bitmesini beklediklerini kaydederek, "Bunların ardından daha dış çeperinde yer alan Yaveran Dairesi, Kiler-i Amire Binası gibi binaların da bitmesiyle birkaç yıl içerisinde Yıldız Sarayımızın bir bütün olarak toplumla buluşacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Kim tarafından çizildiği uzmanların değerlendirmeleri sonucunda belli olacak

Sultan 2. Abdülhamid döneminde padişahın evlenmemiş veya eşinden ayrılmış kızları ile kız kardeşleri için yaptırılan ve Yıldız Sarayı'nın 2. avlusunda yer alan Çukur Saray, Milli Saraylar Başkanlığına devrine kadar uzun süre Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından kullanıldı.

Üniversitenin birden fazla bölümüne ev sahipliği yapan bina, uygunsuz kullanım, yanlış restorasyon ve aslına uygun olmayan eklemeler sonucunda özgün plan ve cephe özelliğini kaybetti.

Niteliksiz 5 kat boya ve sıva katmanının restorasyon çalışmaları kapsamında kaldırılmasının ardından duvar resimlerine ulaşıldı.

Sıva üstüne kalem işi olarak çizildiği anlaşılan duvar resimlerinin kim tarafından çizildiğine veya nereye ait olduğuna dair bilgilerin, Milli Saraylar uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde netlik kazanması bekleniyor.