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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvetili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Heniyye Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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