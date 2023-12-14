Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?

ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme. Savcılık, Faruk Koca dahil 4 kişi için iddianame hazırladı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

'Hakeme tekme sallamadım'

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler'e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyleyerek, "Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım" ifadelerine yer verdi.

'Olmaması gereken bir şeydi'

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda, "Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Ne olmuştu?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı.

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