BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  GÜNCEL

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?

ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme. Savcılık, Faruk Koca dahil 4 kişi için iddianame hazırladı.

Abone ol

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

'Hakeme tekme sallamadım'

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler'e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyleyerek, "Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım" ifadelerine yer verdi.

'Olmaması gereken bir şeydi'

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda, "Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Ne olmuştu?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı.

.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı?
Foto Galeri Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı
Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı
Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı
Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın
Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın
Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
MASAK dijital para kullanıcıları için duyurdu: ‘Büyük önem taşıyor…’
MASAK dijital para kullanıcıları için duyurdu: ‘Büyük önem taşıyor…’
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına indi
İstanbul'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı
İstanbul'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı
Bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor!
Bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
Karşıyaka’da hedef devreye 3 puanla girmek
Karşıyaka’da hedef devreye 3 puanla girmek