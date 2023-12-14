Meteoroloji sarı kodla son dakika uyardı! Trakya'da fırtına İstanbul'da sel, yıldırım...
Meteorolojiden son dakika İstanbul ve Trakya uyarısı geldi. Merakla beklenen kar yağışı bugün Batı'dan yurda giriş yapıyor. Bu geceden itibaren özellikle Tekirdağ ve Kırklareli'de karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 7 ili uyardı... İşte yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bölgedeki 7 kent için sarı ve turuncu kodla alarm verilirken vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi.
Olumsuzluklara karşı aman dikkat!
Açıklamada, genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların cumartesi günü, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Trakya için son dakika uyarısı!
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi.