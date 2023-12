Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı

Sur Yapı çatısı altında faaliyet gösteren Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından SURGY koduyla işlem görmeye başladı.

Abone ol

Borsa İstanbul'da gong, halka arz sürecini toplam hisse sayısının 2,88 katı kadar talep alarak başarıyla tamamlayan Sur Tatil Evleri GYO için çaldı.

Açılış gongu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Genel Müdürü Ufuk Elmas, Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas, Sur Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hakan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, Integral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu tarafından çalındı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, "Sur Yapı, gayrimenkul alanında uzun yıllara dayanan deneyimini ve kurumsal hafızasını Sur Tatil Evleri GYO ile turizm sektörüne de taşımaktadır. Böylece yatırımcılarına büyüyen turizm sektöründe yatırım imkanı sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan gayrimenkul ve turizm sektörlerini tek bir yatırım aracında toplayan bu halka arz, yatırımcılarımıza farklı bir değer sunmaktadır. Bu nedenle bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas da her günü başarılarla dolu 31 yıllık geçmişe sahip olan Sur Yapı'nın yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, "Sur Yapı olarak her günü başarılarla dolu bir 31 yılı geride bırakırken yepyeni bir döneme girdik. Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzıyla sermaye piyasalarına bugün itibarıyla adım attık. Sur Tatil Evleri GYO'nun, ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor." ifadesini kullandı.

2 günlük talep toplama sürecinde Sur Tatil Evleri GYO'nun yatırımcıdan gördüğü yoğun talepten duydukları memnuniyeti dile getiren Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzında, yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 milyon lot hisseyi satışa sunduklarını söyledi.

Elmas, "2 günlük talep toplama sürecinde bu rakamın 2,88 katı kadar talep aldık. 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı." dedi.