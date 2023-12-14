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İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi

İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Nahshon'un geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. İsrail hükümeti resmi X hesabının, Nahshon'un paylaşımını beğendiği ortaya çıktı.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, önceki gün TBMM kürsüsünde konuşurken hükümetin İsrail politikasını eleştirip "Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar” sözlerinden saniyeler sonra fenalaşıp yere düştü.

Kalp ve şeker rahatsızlıkları bulunan Bitmez, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Bitmez'in ölüm haberinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

İktidarın İsrail politikasını iki yüzlülükle eleştiren Bitmez, AK Parti sıralarına dönerek "Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.” diye konuşmuştu.

Bitmez'in fenalaştığı görüntülere X platformu üzerinden Türkçe yorum yazan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhuriyet'in haberine göre İsrail hükümetinin resmi X sayfasının ise, söz konusu paylaşımı beğendiği görüldü.

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