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Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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