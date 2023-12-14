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Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!

Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!

Aydın’da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 270 araca 24 saatte toplamda 385 bin 617 TL idari para cezası uygulandı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde bin 894 aracı sorguladı. Denetimlerde alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanma, trafik ışık ihlali, motosiklette kask takmama gibi konularda kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen toplam 270 araç ve sürücüsüne 385 bin 617 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 6 araç da trafikten men edildi.

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