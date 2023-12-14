BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  DÜNYA

Alman ordusundan rekor askeri helikopter siparişi!

Alman ordusundan rekor askeri helikopter siparişi!

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), Airbus Helicopters ile 82 adetlik çok rollü H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi.

Abone ol

Airbus’tan yapılan açıklamaya göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, 62 kesin sipariş, 20 opsiyon olmak üzere toplam 82 adetlik H145M için Airbus Helicopters satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, aynı zamanda 7 yıllık destek hizmetlerini de içeriyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin 82 adetlik yeni siparişi, Airbus Helicopters’in H145M helikopterleri için şimdiye kadarki en büyük siparişi olarak kayıtlara geçerken, söz konusu siparişe ilişkin teslimatların gelecek yıl başlaması ve 2028 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

H145M'ler Alman ordusunun ağır Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerine geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması
Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!
Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu