Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in davasına sadık bir kişi olduğunu belirterek, "Bu konuda bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir." dedi.

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Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi.

Bitmez'i uzun zamandır tanıdığını söyleyen Karamollaoğlu, "Türk siyasi tarihinde de bir ilk vuku bulduğu gibi. Kendisi görüşlerini, düşüncelerini güzel bir tarzla Meclise arz ettikten hemen sonra maalesef bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da şuurunu toparlayamadı." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Bitmez'in nadir bulunan insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Davasına da sadıktı. Bütün ömrünü bu davaya hasretmişti. Bu konuda bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir." dedi.

Hastane yönetimi ve çalışanlarına Bitmez'e gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Karamollaoğlu, "Hamdolsun imkanlar da vardı ama Hasan Bey kardeşimizin ömrü bu kadarmış. Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu da TBMM kürsüsünde konunun Filistin olduğunu anımsatarak, "Hasan Bitmez kardeşimiz hayatını geçirdiği şekilde vuslatına ulaştı. Onun güzel hayatına şahidiz." açıklamasını yaptı.