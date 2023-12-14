BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in davasına sadık bir kişi olduğunu belirterek, "Bu konuda bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir." dedi.

Abone ol

Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi.

Bitmez'i uzun zamandır tanıdığını söyleyen Karamollaoğlu, "Türk siyasi tarihinde de bir ilk vuku bulduğu gibi. Kendisi görüşlerini, düşüncelerini güzel bir tarzla Meclise arz ettikten hemen sonra maalesef bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da şuurunu toparlayamadı." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Bitmez'in nadir bulunan insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Davasına da sadıktı. Bütün ömrünü bu davaya hasretmişti. Bu konuda bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir." dedi.

Hastane yönetimi ve çalışanlarına Bitmez'e gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Karamollaoğlu, "Hamdolsun imkanlar da vardı ama Hasan Bey kardeşimizin ömrü bu kadarmış. Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu da TBMM kürsüsünde konunun Filistin olduğunu anımsatarak, "Hasan Bitmez kardeşimiz hayatını geçirdiği şekilde vuslatına ulaştı. Onun güzel hayatına şahidiz." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması
Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!
Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!