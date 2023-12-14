Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile bir sonraki hafta oynanacak 17. hafta müsabakalarının programı yeniden planlandı.

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Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle:

16. Hafta

19 Aralık Salı

14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17.00 Giresunspor - Gençlerbirliği

20.00 Kocaelispor - Bodrum FK

20 Aralık Çarşamba

14.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

14.00 Erzurumspor - Ümraniyespor

17.00 Adanaspor - Altay

20.00 Göztepe - Eyüpspor

21 Aralık Perşembe

14.00 Boluspor - Manisa FK

17.00 Şanlıurfaspor - Çorum FK

17. Hafta

23 Aralık Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor

24 Aralık Pazar

13.30 Bodrum FK - Göztepe

13.30 Bandırmaspor - Adanaspor

16.00 Ümraniyespor - Giresunspor

19.00 Altay - Ankara Keçiörengücü

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor

17.00 Çorum FK - Boluspor

20.00 Eyüpspor - Erzurumspor