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Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile bir sonraki hafta oynanacak 17. hafta müsabakalarının programı yeniden planlandı.

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Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmaları ile 17. hafta mücadelelerinin programı yeniden planlanarak ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol 1. Lig 16 ve 17. hafta programı şöyle:

16. Hafta
19 Aralık Salı
14.00 Tuzlaspor - Sakaryaspor
17.00 Giresunspor - Gençlerbirliği
20.00 Kocaelispor - Bodrum FK

20 Aralık Çarşamba
14.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
14.00 Erzurumspor - Ümraniyespor
17.00 Adanaspor - Altay
20.00 Göztepe - Eyüpspor

21 Aralık Perşembe
14.00 Boluspor - Manisa FK
17.00 Şanlıurfaspor - Çorum FK

17. Hafta
23 Aralık Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor

24 Aralık Pazar
13.30 Bodrum FK - Göztepe
13.30 Bandırmaspor - Adanaspor
16.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.00 Altay - Ankara Keçiörengücü

25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor
17.00 Çorum FK - Boluspor
20.00 Eyüpspor - Erzurumspor

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