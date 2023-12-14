BIST 7.809
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.891,21
HABER /  DÜNYA

Slovakya'dan Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonuna destek!

Slovakya'dan Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonuna destek!

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Bosna Hersek'in ve tüm Batı Balkanların Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu desteklediklerini bildirdi.

Abone ol

Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Çaputova, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Çaputova, Bosna Hersek'in ve tüm Batı Balkanların AB'ye entegrasyonunu desteklediklerinin altını çizerek, ülkesinin Bosna Hersek'teki yatırımlarını artırma hususunda istekli olduğunu kaydetti.

Becirovic ve Cvijanovic, ülkelerine AB yolunda verdiği destek için Slovakya'ya teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin dostane olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Bosna Hersek'in Slovakya'nın başkenti Bratislava'da büyükelçilik açmasının gerekliliğine değinildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop’ta sokak hayvanları yararına yardım
Sinop’ta sokak hayvanları yararına yardım
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu!
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu!
Hakkari'de iki üs bölgesinin yolu kardan kapandı!
Hakkari'de iki üs bölgesinin yolu kardan kapandı!
Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı
Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri açıldı
Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri açıldı
Alman ordusundan rekor askeri helikopter siparişi!
Alman ordusundan rekor askeri helikopter siparişi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı hükümetin resmi hesabı beğendi
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Aydın’da 24 saatte 270 araca ceza kesildi!
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması
İYİ Parti'de şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İYİ Parti'den ayrıldı! Ekrem İmamoğlu savunması