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A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı!

A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı!

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

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Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Fransa ile karşılaştı.

Fatmagül Güler (5), Sevda Altunoluk (3), Sevtap Altunoluk (2) ve Berfin Altan'ın golleriyle Fransa'yı 11-1 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırdı.

Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 17.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.

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