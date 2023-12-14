Ümit Dikbayır'dan şok iddialar! İYİ Parti'den ahlaksız teklif yapıldı! Özel hayatına ait mahrem görüntüler...

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve Sakarya eski İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dikbayır'ın suçlamaları yenilir yutulur gibi değil...

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İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Tuzak Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve Sakarya eski İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan hakkında Sakarya Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ümit Dikbayır, suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından "Tuzak kurmak, İftira atmak, Ahlaksız teklifte bulunmak, İYİ insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım." notuyla paylaştı.

Başdanışmanıma ahlaksız teklif yaptılar

Esma Bekar, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçarslan'ın kendisi hakkında skandal niteliğinde suçlar işlediklerini savunan Ümit Dikbayır şikayet dilekçesinde, kendisinin başdanışmanlığını ve özel işlerini yürütmekte olan Enes Gök'ün, Esma Bekar'ın talimatı ile Uçak ve Kılıçarslan tarafından görüşmeye çağrıldığını, 22 Ekim 2023 günü görüştüklerini vurguladı.

'Özel hayıtına ilişkin ses ve görüntü getir'

Enes Gök'ten "Ümit Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine dair mahrem bilgi ve belgeler temin etmesini, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması karşılığında Genel Merkez'de üst rütbeli bir göreve getirme sözü verdikleri" ifade edilen dilekçede şu iddiada bulunuldu:

'Zaten genel merkez takip ettiriyor'

"Ümit Dikbayır'ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiğini ama en yakın çalışanı olduğundan bunu en iyi kendisinin yapabileceğinin söylendiğini, kendisine yapılan teklife açıktan karşı çıkmak yerine sadece dinlediğini ve düşünmek için süre istedikten sonra ayrılarak durumu hemen Ümit Dikbayır'a bildirdiğini anlatmıştır."

'Çete' yeni kumpaslar hazırlıyor...

Ümit Dikbayır, kendisini partiden attıran Esma Bekar liderliğindeki 'çete'nin bununla yetimeyerek yeni kumpaslar kurduğunu belirtip, savcılıktan gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. İşte Ümit Dikbayır'ın savcılığa verdiği şikayet dilekçesi...