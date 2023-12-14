BIST 7.813
DOLAR 28,97
EURO 31,93
ALTIN 1.900,46
HABER /  GÜNCEL

Ragıp Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Ragıp Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Atadeniz'in cenazesine birçok ünlü isim katılırken, Oyuncu Serdar Gökhan, "Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı" şeklinde konuştu.

Abone ol

Geçtiğimiz gün akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ünlü senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Bebek Humayun-u Abad Camisinde kılınan cenaze namazına Atadeniz'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Oyuncu Serdar Gökhan, Atadeniz'e dair, "Çok büyük emeği geçen, Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır. Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı." ifadelerini kullandı.

Gökhan, son yıllarda çok sayıda Yeşilçam sinemacısının vefat ettiğini belirterek, "Bu mevsimlerde hep böyle aramızdan kayboluyor sevdiklerimiz. Artık çok az kişi kaldı. Allah geride kalanlara sağlık versin." dedi.

Sinemaya 1952'de "Tarzan İstanbul'da" filmini kaleme alarak adım atan Atadeniz, ilk yönetmenliğini 1963'te "Yedi Kocalı Hürmüz" filmiyle gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 filmin senaryosunu yazan ve 120'nin üzerinde film yöneten usta sinemacının başlıca yapımları arasında "Cilalı İbo", "7 Kocalı Hürmüz", "Maskeli Beşler", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Ebu Müslim Horasani" ve "Hasret" yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da iki katlı ev alevlere teslim oldu!
Bursa'da iki katlı ev alevlere teslim oldu!
Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak nedeni ise...
Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak nedeni ise...
Siirt’te doktora saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Siirt’te doktora saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Adana'da 17 yaşındaki genç katil olurken, 19 yaşındaki genç toprağa verildi
Adana'da 17 yaşındaki genç katil olurken, 19 yaşındaki genç toprağa verildi
Ümit Dikbayır'dan şok iddialar! İYİ Parti'den ahlaksız teklif yapıldı! Özel hayatına ait mahrem görüntüler...
Ümit Dikbayır'dan şok iddialar! İYİ Parti'den ahlaksız teklif yapıldı! Özel hayatına ait mahrem görüntüler...
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci bireysel başvurusu için tarih verdi
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci bireysel başvurusu için tarih verdi
Ankara'nın barajlarında kaç ay yetecek su var?
Ankara'nın barajlarında kaç ay yetecek su var?
72 yaşındaki Besna Say, okur-yazarlık sertifikasını başkan oğlunun elinden aldı
72 yaşındaki Besna Say, okur-yazarlık sertifikasını başkan oğlunun elinden aldı
Köpek saldırısına uğrayan çocuğun ailesi, Çankaya Belediyesine dava açmaya hazırlanıyor
Köpek saldırısına uğrayan çocuğun ailesi, Çankaya Belediyesine dava açmaya hazırlanıyor
Eski belediye başkanına hapis cezası! İhaleye fesat karıştırmaktan
Eski belediye başkanına hapis cezası! İhaleye fesat karıştırmaktan
TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan: Zamanı geldi, yansımalarını görüyoruz
TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan: Zamanı geldi, yansımalarını görüyoruz
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan, solunum makinesinden ayrıldı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan, solunum makinesinden ayrıldı