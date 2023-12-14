Ragıp Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Atadeniz'in cenazesine birçok ünlü isim katılırken, Oyuncu Serdar Gökhan, "Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı" şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz gün akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ünlü senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Bebek Humayun-u Abad Camisinde kılınan cenaze namazına Atadeniz'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Oyuncu Serdar Gökhan, Atadeniz'e dair, "Çok büyük emeği geçen, Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır. Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı." ifadelerini kullandı.

Gökhan, son yıllarda çok sayıda Yeşilçam sinemacısının vefat ettiğini belirterek, "Bu mevsimlerde hep böyle aramızdan kayboluyor sevdiklerimiz. Artık çok az kişi kaldı. Allah geride kalanlara sağlık versin." dedi.

Sinemaya 1952'de "Tarzan İstanbul'da" filmini kaleme alarak adım atan Atadeniz, ilk yönetmenliğini 1963'te "Yedi Kocalı Hürmüz" filmiyle gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 filmin senaryosunu yazan ve 120'nin üzerinde film yöneten usta sinemacının başlıca yapımları arasında "Cilalı İbo", "7 Kocalı Hürmüz", "Maskeli Beşler", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Ebu Müslim Horasani" ve "Hasret" yer alıyor.