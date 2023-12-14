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Adana'da 17 yaşındaki genç katil olurken, 19 yaşındaki genç toprağa verildi

Adana'da 17 yaşındaki genç katil olurken, 19 yaşındaki genç toprağa verildi

Adana’da bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki genç dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, katilin 17 yaşında olduğu cinayetin ise kıza atılan bir mesaj yüzenden işlendiği öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Kozan ilçesinde dün akşam Türkeli Mahallesi Turgut Özel Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ersoy Salih otogar yanında çay bahçesine gitti. Bu sırada yanına bir grup genç geldi. Gruptaki 17 yaşındaki H.B. ile Ersoy Salih bir kıza mesaj atma meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce H.B. Salih'i sırtından bıçakladı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Salih Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Salih Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Salih Kozan Asri mezarlığında annesi Esra ve kardeşlerinin göz yaşları ile son yolcuğuna uğurlandı. Bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi güçlükle ayakta durabilirken abisi en ön safta metanetle ayakta durdu.

Geçen yıl babası vefat eden ve ailesinin geçimine destek olmak için kafelerde garson olarak çalışan Ersoy Salih’in arkadaşları da cenazede yerini aldı.Edinilen bilgiye göre, olay, Kozan ilçesinde dün akşam Türkeli Mahallesi Turgut Özel Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ersoy Salih otogar yanında çay bahçesine gitti. Bu sırada yanına bir grup genç geldi. Gruptaki 17 yaşındaki H.B. ile Ersoy Salih bir kıza mesaj atma meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce H.B. Salih'i sırtından bıçakladı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Salih Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Salih Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Salih Kozan Asri mezarlığında annesi Esra ve kardeşlerinin göz yaşları ile son yolcuğuna uğurlandı. Bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi güçlükle ayakta durabilirken abisi en ön safta metanetle ayakta durdu.
Geçen yıl babası vefat eden ve ailesinin geçimine destek olmak için kafelerde garson olarak çalışan Ersoy Salih’in arkadaşları da cenazede yerini aldı.

17 yaşındaki H.B tarafından sırtından 2 yerinden bıçaklanarak hastanede vefat eden gencin öldürülmeden önceki son anıda güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan H.B. (17) ve 4 arkadaşı ile M.K. (18) ,E.Ü.(18), Ö.T.T. (16) ve R.D.'nin (17) emniyette işlemleri sürüyor.
17 yaşındaki H.B tarafından sırtından 2 yerinden bıçaklanarak hastanede vefat eden gencin öldürülmeden önceki son anıda güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan H.B. (17) ve 4 arkadaşı ile M.K. (18) ,E.Ü.(18), Ö.T.T. (16) ve R.D.'nin (17) emniyette işlemleri sürüyor.

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