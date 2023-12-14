Hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te tören

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in cenazesi, TBMM'ye getirildi. Cenaze törenine Deblet Bahçeli, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere Meclis'te yer alan milletvekillerin tamamı katıldı.

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TBMM'deki bütçe görüşmeleri üzücü bir ana sahne oldu. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, fenalaşarak yere yığıldı.

Düşerken kafasını vuran Bitmez'e İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan Bitmez'e dair acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Fahrettin Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti"

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:

Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti.

Mecliste cenaze töreni düzenlendi

Cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı.

Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu.

Cenaze yarın İstanbul'dan kaldırılacak

Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti.

İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bütçe görüşmelerine ara verildi

Öte yandan Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine yarına kadar ara verildi.

TBMM'de vekil sayısı 599'a düştü

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nden vekil sayısı 9'a düştü.

TBMM'nin genel aritmetiğinde ise vekil sayısı 599'a inmiş oldu.